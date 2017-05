Bild: EPA/EFE

Mob will russischen Neonazi in Mexiko lynchen – ein Angreifer stirbt

Im mexikanischen Badeort Cancún hat es eine Lynchattacke auf einen mutmasslichen russischen Neonazi mit einem Toten gegeben. Nach lokalen Berichten versuchten rund 200 Menschen, die sich über soziale Medien verabredet hatten, die Wohnung des Russen zu stürmen.

Der Mob war durch im Netz verbreitete Nazi-Symbole und rassistische Kommentare auf den Mann aufmerksam geworden. Dieser versuchte sich zunächst als eine andere Person, als Ukrainer, auszugeben. Beim Sturm auf das Apartment wehrte er sich und erstach einen jungen Mann, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Meute schlug mit Steinen und Stangen auf den Mann ein, er konnte noch auf das Dach eines Nachbarhauses entkommen, bevor die Polizei eintraf. Nach Angaben des russischen Konsuls kam der Mann schwer verletzt in ein Spital. Er soll zuvor schon in Russland und auch in seiner Wahlheimat Cancún gewalttätig aufgefallen sein.

Der Russe beschimpfte in Cancún immer wieder wahllos Mexikaner aufs Gröbste und filmte sich dabei. Die Videos stellte er danach ins Netz. Er verbreitete ebenfalls Filme mit Nazi-Symbolen und Hitler-Verehrungen. Nun wurde es den Anwohnern offenbar zu viel. (cma/sda/dpa)

