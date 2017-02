Bild: Matt Sayles/Invision/AP/Invision

David Bowie gewinnt nach seinem Tod fünf Grammys – und wer auch noch

Bei den Grammy-Awards in Los Angeles zählt ein Verstorbener zu den grössten Siegern des Jahres: David Bowie wurde am Sonntag in Los Angeles in fünf Kategorien mit dem wichtigsten Musikpreis der Welt ausgezeichnet.

Bowie gewann für sein letztes Studioalbum «Blackstar» posthum Grammys für die beste Rockperformance, den besten Rocksong, das beste Alternative-Music-Album, das beste die Aufnahme begleitende Verpackung und Booklet, sowie das technisch am besten ausgeführte Album. Bowie war am 8. Januar 2016 gestorben, zwei Tage nach der Veröffentlichung von «Blackstar» an seinem 69. Geburtstag.

Zweikampf zwischen Adele und Beyoncé

Begonnen hatte die Verleihung der Grammys mit einem Auftritt der britischen Popdiva Adele. Die 28-Jährige bot bei der Gala Hit «Hello» dar. Die Britin ist neben der US-Sängerin Beyoncé auch die grosse Favoritin.

Die schwangere Beyoncé beeindruckte ihrerseits mit einer Performance, bei der sie auf die Rolle von Frauen und Müttern aufmerksam machte. Sie tanzte und sang in einem hautengen goldfarbenen Kleid sowie riesigem Haarreif und grossen Ohrringen.

Bild: Matt Sayles/Invision/AP/Invision

Die 35-Jährige zeigte unter anderem ihren Song «Sand Castles» vom Album «Formation», nominiert als bestes Album des Jahres. Hologramm-Aufnahmen zeigten die Sängerin halbnackt mit Babybauch. «Deine Mutter ist eine Frau - und Frauen wie sie können nicht in Zaum gehalten werden», sang sie am Sonntag im Staples Center.

Chance bester Newcomer

Beim wichtigsten Musikpreis der Welt sind die zwei Adele und Beyoncé in den drei wichtigsten Kategorien Lied des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres nominiert. Insgesamt führt Beyoncé das Feld mit neun Nominierungen an. Gleich zu Beginn der Gala wurde der Hip-Hopper Chance The Rapper als bester Newcomer ausgezeichnet.

Die besten Bilder der diesjährigen Grammy-Verleihung

Viele Auszeichnungen waren ausserdem schon vor Beginn der Gala vergeben worden. So konnte sich Adele bereits über zwei Grammys freuen - sie bekam den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum (für «25») und für die beste Pop-Solodarbietung («Hello»). Beyoncé erhielt die Auszeichnung für das beste Musikvideo («Formation»).

Die vor einem Jahr verstorbene Pop- und Rocklegende David Bowie wurde für ihr letztes Album «Blackstar» posthum mit vier Grammys geehrt, darunter denen für das beste «Alternative Music Album» und für die beste Rock-Performance.

Grammy für Produzent Al Walser

Aus Schweizer Sicht gab es einen Erfolg mit dem Grammy-Gewinn des Albums «Presidential Suite: Eight Variations On Freedom» in der Kategorie Best Large Jazz Ensemble Album. Beim Album der Ted Nash Big Band wirkte der schweizerisch-liechtensteinische Produzent Al Walser nach eigenen Angaben als Produzent mit.

Bild: PAUL BUCK/EPA/KEYSTONE

Leer gingen dagegen das Orchestre de la Suisse Romande und das La Cetra Barockorchester Basel aus. Beide mussten sich in ihren Kategorien, beste Orchester-Performance respektive bestes klassisches Solo-Album, anderen Mitbewerbern geschlagen geben.

Bei der von Late-Night-Talker James Corden moderierten Veranstaltung wollen neben den beiden Sängerinnen unter anderem auch Metallica, Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry und Daft Punk auftreten. (sda/dpa/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo