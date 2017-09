Bild: AP Invision

Der «meistgehasste Mann des Internets» will sein seltenes Wu-Tang-Album loswerden

Vor zwei Jahren ersteigerte Martin Shkreli, der «meistgehasste Mann des Internets», ein seltenes Album des Wu-Tang Clan. Jetzt will er es wieder loswerden.

Es war eine sonderbare Geschichte: Sie begann 2014, da verkündete die Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan, dass sie ihr damals anstehendes Album «Once Upon a Time in Shaolin» nur ein einziges Mal pressen lassen würden, um es anschliessend für viel Geld an einen gutbetuchten Sammler zu verkaufen. Das Ganze war als Kunstprojekt gedacht, das auf den Wertverfall von Popmusik aufmerksam machen sollte, es wurde sogar ein Künstler beauftragt, der das Cover in einem dreimonatigen Arbeitsprozess fertigte.

Ersteigert wurde das Album dann für 2 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 1.8 Millionen Euro, ausgerechnet von Martin Shkreli, der sich damals einen Namen als «meistgehasster Mann des Internets» machte. Der Grund: Als Chef einer Pharmafirma nutzte er die Rechte an dem Medikament Daraprim, das unter anderem Aids-Patienten benötigen, und hob den Preis an – um mehr als das 50-fache, von 13.50 Dollar pro Pille auf 750 Dollar. Dass ausgerechnet dieser Mann das Album kaufte, freute den Wu-Tang Clan nicht, die Künstler spendeten angeblich einen Teil des Beitrags für wohltätige Zwecke.

Zu allem Überfluss verkündete Shkreli damals auch noch, dass er nicht vorhätte, die Platte überhaupt anzuhören. Als Donald Trump Präsident wurde, veröffentlichte Shkreli, der ein Fan des Präsidenten ist, Teile im Internet. Aber nie mehr als ein paar Ausschnitte.

Jetzt will Shkreli das Album wieder loswerden, zumindest hat er es bei Ebay zur Auktion freigegeben. Momentan liegt das höchste Gebot bei 75'300 Dollar. Im beistehenden Text schreibt er: «Ich verkaufe nicht, um Geld zu machen – meine Firma und ich haben Rekordsummen zur Hand. Ich hoffe einfach, dass sich jemand mit einem grösseren Herz für Musik für dieses einzigartige Stück finden lässt. Jemand der er es der Welt zum Hören zur Verfügung stellt.»

Allerdings wurde Shkreli gerade wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen. Ihm drohen bis zu 20 Jahren Haft. (gia)



