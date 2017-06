Bild: JIM LO SCALZO/EPA/KEYSTONE

Bob Dylan soll Nobelpreis-Vorlesung abgeschrieben haben

Der US-Musiker Bob Dylan ist wegen seiner Nobel-Vorlesung unter Plagiatsverdacht geraten. Die Autorin Andrea Pitzer verdächtigt den Literaturnobelpreisträger, in seiner Vorlesung zur Entgegennahme des Preises von einer Website abgekupfert zu haben.

Mindestens 20 Passagen in Dylans Ausführungen über den Roman «Moby Dick» von Herman Melville ähnelten Passagen auf der Website «SparkNotes». Dabei handelt es sich um eine Website, die Literaturklassiker für Schüler zusammenfasst und interpretiert.

Dylan hatte seine Rede nicht in Stockholm gehalten, sondern sie erst kürzlich und damit acht Monate nach seiner Kür zum Nobelpreisträger der Schwedischen Akademie in schriftlicher Version und als Tonaufnahme zugeschickt.

Bild: AP/Invision

Die 76-jährige US-Rock- und Folklegende wahrte damit jedoch die Frist und sicherte sich so das Preisgeld. Seine Vorlesung dreht sich um das Verhältnis seiner Songtexte zur Literatur.

Als literarischen Werke, die ihn inspirierten, nannte Dylan neben «Moby Dick» auch Homers «Odyssee» und das Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque.

Falsches Zitat

In ihrer von der US-Nachrichtenplattform «Slate» veröffentlichten Analyse der Vorlesung ging Pitzer unter anderem auf eine Passage ein, in welcher der Rockpoet ein falsches Zitat aus «Moby Dick» anführt. Demnach soll Melville in seinem Roman den Wal Moby als «Verkörperung des Bösen» bezeichnet haben.

Pitzer verwies darauf, dass dieses Zitat keineswegs aus dem Roman stammt, die Formulierung aber von «SparkNotes» benutzt worden sei. Diese Website ist als Lernhilfe für Schüler gedacht.

Von Dylan oder seinem Management kam keine Stellungnahme zu dem Plagiatsverdacht. Die Vorsitzende der Nobel-Akademie, Sara Danius, hatte die Vorlesung des Musikers als «ausserordentlich» und «eloquent» gerühmt. (sda/afp)

Schweizer Nobelpreisträger

Das könnte dich auch noch interessieren: 26 grosse Fragen der Popmusik – von Queen bis Gölä – und die Antworten darauf 24 Skinhead-Reggae-Tracks für deine perfekte Dance-Party Zum 25. Todestag: Das war das extravagante Leben von Freddie Mercury Es muss einfach mal gesagt werden: The Ramones sind die beste Band der Welt SIDO macht endlich wieder Hip-Hop und greift gleich alle (Medien) an, Masafaka! Adieu, Leonard Cohen: Du warst die harte Liebesprüfung, die mein Vater bestehen musste Halloween mit passendem Soundtrack: 10 Psychobilly-Bands, die du kennen solltest 28 super Surf-Music-Tracks, um deinen Sommer noch etwas zu verlängern So ist es wirklich, als Rock'n'Roll-Band quer durch Europa zu touren 16 extrem deprimierende Musik-Fakten (der Schweizer Beitrag ist fast der schlimmste imfall) Chrigi würde Paris Hilton gerne mal ein Bier an den Kopf werfen – vorher verschanzt er sich 30 Tage in der Burg und macht Radio «Mundart-Pop mit Eiern» – das soll es geben. Dabu Fantastic jedenfalls machen so etwas «Die heissen WIE? Hitler Stole My Potato? Eh nöd!»: Welche dieser absurden Bandnamen sind echt? DJ Antoine erzählt Witze mit viel zu hoher Stimme – wer ihn noch nicht mochte, tut es jetzt «Kräss!» – Es folgt ein Interview, das sich auch Vegetarier problemlos anschauen können: FETTES BROT – tschäggsch? Haha. Okay, sorry ... Kool Savas im Interview: «Wem ich gerne mal die Fresse polieren würde? Dem Nestlé-Chef» Wenn du dieses Interview mit Admiral James T. liest, wirst du es noch mehr bedauern, dass er geht Wir waren bei Bastian Baker im Hotelzimmer – und ja, es gibt ein Video davon! Sogar zwei Wie aus Winterthurer Utopie schönste Schweizer Musikgeschichte wurde «Welche Band geht dir so richtig auf den Sack?» – «Coldplay» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo