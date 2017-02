Bild: EPA/EFE

Jazz-Sänger Al Jarreau ist tot

Der US-Jazzsänger Al Jarreau ist tot. Jarreau starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in einem Spital in Los Angeles, wie sein Manager mitteilte. Angehörige und enge Freunde seien bei ihm gewesen.

Erst wenige Tage zuvor hatte Jarreau seinen Rückzug von der Bühne bekannt gegeben und als Grund Erschöpfung angegeben.

Sein erstes Album hatte der Sänger, der mit vollem Namen Alwyn Lopez Jarreau hiess, erst 1975 im Alter von 35 Jahren veröffentlicht. Der in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geborene Sänger wurde durch unzählige Jazz-, Pop- und Rhythm-and-Blues-Songs bekannt und wurde mit sieben Grammys ausgezeichnet. (sda/afp/dpa)

