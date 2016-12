Oper einer Elfjährigen feiert in Wien Premiere

Sie wird bald zwölf Jahre alt und hat soeben die Uraufführung ihrer ersten Oper namens «Cinderella» feiern können. Alma Deutscher begeisterte das Publikum. Die Premiere im Casino Baumgarten in Wien ist geglückt – für ihre Oper gab es Standing Ovations.

Alma ist wahrlich ein musikalisches Wunderkind. Ihre erste Klaviersonate schrieb die elfjährige Britin bereits im Alter von sechs Jahren. Neben dem Klavier spielt Alma auch auf der Geige. Mir ihr hatte sie in der Wiener Vorstellung sogar einen kurzen Auftritt.

«Cinderella» erzählt angelehnt an das Märchen Aschenputtel der Gebrüder Grimm die Geschichte einer Komponistin, die sich in einen Poeten verliebt. Anstelle des passenden Schuhs gilt es am Schluss, das Gedicht korrekt zu ergänzen. Vier Vorstellungen der Oper in der Hauptstadt Österreichs sind um die Jahreswende geplant.

Die junge Komponistin hat indes schon weitere Pläne für die Zukunft parat: Gegenüber der britischen BBC sagt Alma, sie wolle sich künftig mit neuen Projekten beschäftigen, darunter ein Klavierkonzert, ein Buch, ein Film und weitere Kompositionen. (blu)

