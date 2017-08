Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Eine Woche nach Sieg vor Gericht: Taylor Swift kündigt neues Album «Reputation» an

Taylor Swift hat am Mittwoch, etwas über eine Woche nach ihrem Sieg vor Gericht in einem Prozess um sexuelle Belästigung, via Instagram ein neues Album angekündigt: «Reputation» erscheint demnach in den USA am 10. November (in Europa vermutlich am Freitag davor).

Dass ein CD-Release bevorsteht, wurde allgemein vermutet, nachdem Swift in den sozialen Netzwerken alle ihre Inhalte gelöscht hatte und zunächst nichts als ein Video von einem zuckenden Schlangenschwanz übrigliess.

Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am 23. Aug 2017 um 9:39 Uhr

Mit einer Serie von Bildern auf Instagram meldete sich die Sängerin nun zurück. Die erste Single aus «Reputation» kommt bereits Donnerstagnacht, postete die 27-Jährige. Es handelt sich um den Nachfolger des Hit-Albums «1989» von 2014.

Swift hat in Denver (US-Staat Colorado) ein Zivilverfahren gegen einen Radio-DJ gewonnen, der ihr bei einem Fototermin im Juni unter den Rock gegriffen hatte. Als Entschädigung verlangte sie ein symbolisches Schmerzensgeld in Höhe von einem Dollar. Nach dem Urteil spendete Swift Geld für Opfer sexueller Gewalt. (rst/sda/apa/reuters)

Benefizkonert von Ariana Grande

Musiker-Interviews «Tocotronic, warum habt ihr alle so schönes Haar?» – «Kernseife» Aus aktuellem Anlass: Das lustigste Stahlberger-Interview aller Zeiten. Und dann kannst du erst noch Tickets gewinnen! Das beste Hut-Interview bis jetzt: Skunk Anansie über Lemmy, Hosenscheisser & «Pussy videos» Stress ist einfach ein geiler Siech – nicht nur wegen seines charmanten Akzents und seines festen Griffs an den Sack Dodo: «Betrunkene SMS sollte man als Musiker nicht veröffentlichen, ausser man kann keine guten Songs schreiben» «Kräss!» – Es folgt ein Interview, das sich auch Vegetarier problemlos anschauen können: FETTES BROT – tschäggsch? Haha. Okay, sorry ... Habt ihr schon Probleme mit dem Ruhm? – «Bisher habe ich nur Probleme mit dem Rum» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo