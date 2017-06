Bild: RONALD WITTEK/EPA/KEYSTONE

Nach Terroralarm und Durchsuchungen: «Rock am Ring» geht heute pünktlich weiter

Die Konzerte beim vorübergehend unterbrochenen Festival «Rock am Ring» sollen am Samstag ohne Verspätung beginnen. Das sagte Veranstalter Marek Lieberberg. Das am Freitag nach einem Terroralarm geräumte Gelände werde um 13.30 Uhr wieder für die Fans geöffnet.

Ob einige Bands, die am Freitagabend nicht spielen konnten, noch auftreten können, wird demnach geprüft. «Wir werden sehen, ob wir Möglichkeiten haben, Auftritte nachzuholen», sagte Lieberberg. Unter anderem der Auftritt von Rammstein, einer der Topacts des Festivals, war ausgefallen.

Lieberberg dankte den Sicherheitsbehörden und lobte besonders die Disziplin der Festivalbesucher. «Wir haben hier auch ein Zeichen für unsere Kultur gesetzt», sagte er.

Drei vorübergehende Festnahmen

Im Zusammenhang mit der möglichen Terrorgefährdung nahm die Polizei drei Personen vorläufig fest. Sie werden den Ermittlern zufolge der hessischen Salafistenszene zugerechnet. Inzwischen habe sich die Verdachtslage deutlich relativiert. Die Personen seien am Samstagmorgen wieder auf freien Fuss gesetzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte mindestens eine der Personen über eine der eingesetzten Firmen Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen.

Die Polizei hatte bei ihren Durchsuchungen auf dem Festivalgelände in der Eifel keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Es seien unter anderem die Bühnenbereiche und andere Eventflächen abgesucht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Für die Sicherheit des Festivals ist ein Grossaufgebot der Polizei im Einsatz. Rund 1200 Polizisten wurden an den Nürburgring geschickt. Das Sicherheitskonzept war nach dem Terroranschlag auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen noch einmal überprüft worden.

Die Veranstalter des Festivals am Nürburgring in der Eifel schrieben auf Facebook: «Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet.»

Die Polizei habe «grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten auf den Bühnen» gegeben.

Wenige Stunden nach Auftakt unterbrochen

Das dreitägige Festival war am Freitagabend wenige Stunden nach dem Auftakt unterbrochen worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung.

Zehntausende Fans wurden per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Die Räumung des Geländes verlief problemlos und friedlich. Die Musikfans konnten die Nacht in ihren Zelten und anderen Quartieren nahe dem Festivalgelände an der Rennstrecke verbringen. Der Konzertveranstalter Marek Lieberberg dankte den Besuchern für «unglaublich diszipliniertes Verhalten und die vorbildliche Kooperation».

Genauer Hintergrund unklar

Die Polizei hatte noch am Abend begonnen, das Gelände rund um die Bühnen abzusuchen und setzte die Durchsuchungen am Samstagmorgen fort. Der genaue Hintergrund für den Terroralarm war anfangs unklar.

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung verhörte die Polizei am späten Abend zwei Mitarbeiter eines Subunternehmens. Es habe die Befürchtung bestanden, dass die beiden Männer etwas auf dem Gelände hinterlegt haben.

Alle knapp 90'000 Ticket für das Festival waren verkauft worden. Beim parallel in Nürnberg stattfindenden Zwillingsfestival «Rock im Park» waren die Konzerte am Freitagabend weitergegangen. (viw/sda/dpa)

