Nach Terroralarm und Durchsuchungen: «Rock am Ring» geht weiter

Via Facebook gibt der Veranstalter von «Rock am Ring» bekannt: Das von Zehntausenden Fans besuchte Festival auf dem deutschen Nürburgring geht weiter. Die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage hätten sich nicht erhärtet, eine genaue Uhrzeit für die Wiedereröffnung ist noch nicht bekannt:

Nach der Unterbrechung des Musikfestivals «Rock am Ring» wegen einer Terrorwarnung liefen die Ermittlungen am Samstagmorgen auf Hochtouren. Die Durchsuchung des Festivalgeländes am Nürburgring dauere an, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP.

Weitere Einzelheiten könne sie nicht nennen. Für 11.00 Uhr ist eine Medienkonferenz mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz angesetzt.

Das Festivalgelände war am Freitagabend geräumt worden. Die Polizei in Koblenz begründete die Unterbrechung mit «konkreten Hinweisen, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschliessen» sei. Zehntausende Besucher mussten das Gelände verlassen.

Details zur Terrorbedrohung nannte die Polizei vorerst nicht. Hintergrund der Massnahme ist nach ARD-Informationen die Festnahme zweier Personen, die durch Helfer-Ausweise Zutritt zum Festivalgelände hatten. Einer der Festgenommenen soll demnach mit einem inhaftierten Terrorverdächtigen verwandt sein.

Unzufriedener Veranstalter

Veranstalter Marek Lieberberg kritisierte das Vorgehen der Behörden. Es seien 1200 Polizisten vor Ort. Wenn das nicht ausreiche, um ein Gelände für sicher zu erklären, dann frage er sich, warum Fussball-Länderspiele bei derartigen Verdachtsmomenten stattfinden könnten. «Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation?»

Lieberberg deutete in einer spontanen Medienkonferenz am Freitagabend an, dass Verdächtige auf dem Festivalgelände gearbeitet haben. Die Situation sei geklärt worden. Nach seiner Auffassung sei dies «kein entscheidender Grund» für eine Absage.

Zugleich stellte er klar, dass «die Sicherheit für Leib und Leben jedes Besuchers» über dem kommerziellen Interesse stehe. «Ich habe mich bereit erklärt, das mitzutragen», sagte Lieberberg zu der Entscheidung der Behörden.

Das populäre Festival hatte am Freitag begonnen und sollte noch bis Sonntag dauern. Am Freitagabend sollte eigentlich ein Auftritt der Band Rammstein im Mittelpunkt stehen. Im vergangenen musste der «Rock am Ring» wegen eines Unwetters vorzeitig beendet werden. (viw/sda/afp)

