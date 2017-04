Bild: Manu Fernandez/AP/KEYSTONE

Bruce Springsteen hasst Trump so sehr, dass er einen Song darüber geschrieben hat

Dass Bruce Springsteen nicht zu den allergrössten Fans vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gehört, ist bekannt – spätestens als Springsteen Trump öffentlich als «Schwachkopf» bezeichnete.

«Don't tell me a lie / And sell it as a fact / I've been down that road»

Nun geht der US-amerikanische Rockmusiker noch einen Schritt weiter und kreiert seinen eigenen Anti-Trump-Song. Während andere Musiker sich hüten, politische Statements in Songs zu packen, schiesst Springsteen aus vollem Rohr gegen Trump.

«Don't you brag to me / That you never read a book / I never put my faith / In a con man and his crooks»

Zusammen mit dem «Houserocker» Frontman Joe Grushecky produzierte er den Song mit dem Titel «That's What Makes Us Great» und kritisiert nicht nur die gegenwärtige US-Administration sondern auch Trumps Persönlichkeit. Springsteen singt Sätze wie: «Komm nicht zu mir und gib damit an, dass du nie ein Buch liest. Ich habe noch nie einem Betrüger und seiner Gaunerbande vertraut.» (ohe)

Das inoffizielle Video zum Song «That's What Makes Us Great» Video: YouTube/Radio Ningunaparte

Augenblicke – Bilder aus aller Welt

Donald Trump US-Präsident lästert über Schwarzeneggers Quote – aber Arnie terminiert Trump dafür verbal Donald Trumps grösste Schwäche? Das Händeschütteln! «Die Gefahr ist real, dass wir uns auf ein dunkles Zeitalter zubewegen» Achtung Donald, die Ladys kommen! Hunderttausende Frauen demonstrieren gegen Trump Was die paar Leute vor dem Kapitol machen? Trumps Inaugurations-Konzert lauschen Was drei Toggweiler in den USA von den nächsten vier Jahren mit Trump erwarten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo