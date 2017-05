Bild: AP/POOL

Nach heftiger Kritik an «Marionetten» – Xavier Naidoo fühlt sich missverstanden

Nachdem Xavier Naidoo vergangene Woche von mehreren Seiten für die neue Söhne Mannheims Single «Marionetten» angeprangert wurde, veröffentlichte er nun ein Statement.

Beim Text handle sich um «eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen, also um die Beobachtung bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen», so der deutsche Soul-Sänger am Dienstagmorgen auf Facebook. Die Beschreibung sei «bewusst überzeichnet» und «das mag missverständlich gewesen sein», schrieb Naidoo.

Vertreter der Mannheimer Stadt haben sich am 8. Mai mit der Band zusammengesetzt um über ihre weitere Zusammenarbeit zu Diskutieren . Das Treffen sei nach mehr als drei Stunden beendet worden, teilte ein Behördensprecher mit. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz verlangte von der Gruppe um Leadsänger Xavier Naidoo eine sofortige Erklärung über die «antistaatliche Aussagen». Die «Söhne Mannheims» und die Stadt Mannheim arbeiten seit mehreren Jahren zusammen. Aktuell etwa bei einem Kulturprojekten zur Erfindung des Fahrrads vor 200 Jahren in Mannheim.

Natürlich meldete sich auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann zum Statement von Naidoo.

Xavier Naidoo ist einfach nur ein riesiges Missverständnis.



Und wer das nicht versteht, ist ein linksgrünversiffter Antideutscher. — Jan Böhmermann (@janboehm) 9. Mai 2017

Erst letzte Woche parodierte Böhmermann, Naidoo mit einem bitterbösen Fake-Album. «Das nicht antisemitische Wahrheitsalbum ‹Death To Israel›» – von den «Hurensöhnen Mannheims.» (nfr)

Das könnte dich auch interessieren: Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo