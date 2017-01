UNO warnt erneut vor Hungersnot im Jemen

Bild: KHALED ABDULLAH/REUTERS

Die UNO hat vor einer Hungersnot im Jemen gewarnt. Nothilfekoordinator Stephen O'Brien sagte am Donnerstag vor dem Sicherheitsrat in New York, derzeit sei der militärische Konflikt in dem arabischen Land der «Hauptantrieb» für die grösste Nahrungsmittelkrise der Welt.

Bild: YAHYA ARHAB/EPA/KEYSTONE

«Wenn nicht umgehend gehandelt wird, ist eine Hungersnot für das Jahr 2017 ein mögliches Szenario.» O'Briens Angaben zufolge sind derzeit fast 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen, mindestens zwei Millionen Menschen benötigen dringend Hilfe, um zu überleben.

Besonders hart sei die Situation für die Kinder, sagte der Nothilfekoordinator der UNO. Derzeit seien 2.2 Millionen Kinder akut unterernährt - das sind 53 Prozent mehr als Ende 2015.

Bild: YAHYA ARHAB/EPA/KEYSTONE

Insgesamt sei die Not der Kinder gross, sagte O'Brien. «Alle zehn Minuten stirbt ein Kind unter zehn Jahren an Gründen, die vermeidbar wären.» Das Land ist fast vollständig von Importen abhängig. Besonders der während des Konflikts zerstörte Hafen von Hudaida und der geschlossene Flughafen der Hauptstadt Sanaa erschweren die Lage.

Im Jemen kämpfen die Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi seit September 2014 gegen die schiitischen Huthi-Rebellen und andere Gruppen, die dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen.

Die UNO fordert eine Waffenruhe, damit dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land gelangen kann. Zudem dringt sie auf politische Gespräche über ein Ende des Konflikts.

(sda/afp)

Zahlen und Fakten zum Hunger

Das könnte dich auch interessieren: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! Diese 10 Dinge hat Trump bisher umgesetzt Darum verstecken die SBB ihre Sparangebote – so findest du die billigen Billette trotzdem Roger über Stan: «Es ist okay, wenn das Turnier für ihn jetzt fertig ist …» Die keltische Kriegerkönigin Boudica, die tausende Römer niedermetzelte Wie macht man sich Trump zum Freund? Die Niederlande versuchen's mit Satire «Sie schlafen nicht, sie sind tot» – Jenny veröffentlicht Buch der Flaacher Kindsmörderin Der Golfstrom hört auf zu fliessen, Europa erfriert – Horrorszenario erhält neue Nahrung Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!