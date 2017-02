Frieden in Nahost – USA rücken von Zwei-Staaten-Lösung ab

Wenn Wörterbücher die Wahrheit sagen würden ...

Das Wörterbuch, nach Duden «ein Buch, in dem die Wörter einer Sprache in alphabetischer Form angeordnet sind und in ihrer Bedeutung erklärt und/oder in eine andere Sprache übersetzt sind.» Klar, kennen wir alle. Doch der Instagram-Account hipdict ist das wahre Wörterbuch, jenes, das ihr wirklich lesen sollt! Endlich wird Klarheit gesprochen und die wirklich wichtigen Begriffe und deren Definition erklärt.

Frohes Stöbern und weitere kreative Einfälle sind natürlich immer herzlich …