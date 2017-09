In Nordkorea hat die Erde gebebt – hat Kim wieder Atombombe getestet?

Laut der Chinesischen Nachrichtenagentur «Xinhua News Agency» hat am Samstag, gegen 10.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, in Nordkorea die Erde gebebt.

Die Bebenwarte in China gibt die Stärke des Bebens mit 3,4 auf der Richterskala an, ihre Kollegen in Südkorea massen eine Stärke von 3,0. Chinesischen Experten vermuten eine Explosion. Das Epizentrum des Bebens habe sich nämlich in null Kilometer Tiefe, also quasi an der Erdoberfläche befunden.

Nach Angaben der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua liegt das Epizentrum in etwas in derselben Gegend eines ähnlichen Bebens Anfang September, das von einem Atomwaffentest ausgelöst worden war.

#CENC, China's seismic service, says the quake is likely caused by explosion and happens in the same location where last H-bomb detonated https://t.co/CaKaRj0qIY — China Xinhua News (@XHNews) 23. September 2017

#BREAKING: 3.4 Magnitude quake detected in #DPRK, depth 0 km - CENC pic.twitter.com/dUpwMNJcdp — China Xinhua News (@XHNews) 23. September 2017

Das südkoreanische meteorologische Institut erklärte hingegen, das Beben dürfte ersten Einschätzungen zufolge eine natürliche Ursache haben. Es liefen aber weitere Untersuchungen. Das Zentrum des Bebens habe in der nördlichen Provinz Hamgyong gelegen. In der Vergangenheit hatten Beben im kommunistischen Staat auf Atombombentests hingedeutet. Nordkorea hatte erst am Freitag mit dem Test einer Wasserstoffbombe gedroht.

Damit reagierte es auf erneute Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung. Nordkorea hat in der Vergangenheit ungeachtet internationaler Sanktionen wiederholt Atomtests ausgeführt und Raketen getestet.

Update folgt... (kün/sda/reu/afp)

Nordkorea: Dritter Raketentest in einem Monat 1m 0s Nordkorea: Dritter Raketentest in einem Monat Video: srf/SDA SRF

Nordkorea Trump sitzt in der Nordkorea-Falle So tönt es, wenn Kim angreift 😱 – Sirenengeheul versetzt Japaner in Angst und Schrecken Japan liess Nordkoreas Rakete fliegen – aber warum? Beängstigende Szenarien: Wenn die USA Krieg gegen den Iran, China oder Nordkorea führen Wie die Kim-Dynastie mit Versicherungsbetrug und Drogenhandel zu Reichtum gelangt Bericht: Kim Jong Uns Halbbruder mit vergifteten Nadeln ermordet Das Tablet aus Nordkorea spioniert – und das nicht mal heimlich Wo Nordkoreaner «gefüttert» werden: Absurde Reise an die Grenze von Kims Reich Zündeln à la Nordkorea: «Atommacht zu werden, ist die Politik unseres Staates» Hat Nordkorea diesen Amerikaner entführt – damit er Kim Jong-un Nachhilfe in Englisch gibt? Warum niemand den irren Kim stoppen kann Nordkorea hat alle sechs Wochen eine Atombombe mehr Ersatzmutter von Kim Jong Un aus Berner Tagen outet sich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo