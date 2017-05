Trotz Sanktionsdrohungen: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

USA schicken zweiten Flugzeugträger nach Korea

Das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA geht weiter: US-Präsident schickt mit der «USS Ronald Reagan» einen zweiten Flugzeugträger in die Region. Das Schiff werde sich voraussichtlich gemeinsam mit dem Flugzeugträger «USS Carl Vinson» an Übungen im Westpazifik beteiligen, berichtet CNN. Nach Angaben der US-Marine führen Flugzeugträger seit Jahren Doppeleinsätze im westlichen Pazifik durch. Auf längere Sicht soll die «Ronald Reagan», deren Heimathafen Yokosuka in Japan …