«Staatsfeindliche Tätigkeit»: Nordkorea nimmt weiteren US-Bürger fest

So feiert Nordkorea Geburtstag

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Wochenende einen weiteren US-Bürger festgenommen. Der Inhaftierte habe für die Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang gearbeitet und sei wegen des Verdachts staatsfeindlicher Tätigkeit aufgegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag.

Damit sind nach nordkoreanischen Angaben vier Amerikaner in dem weitgehend isolierten Land inhaftiert. Damit drohen sich die ohnehin starken Spannungen zwischen Nordkorea und den USA weiter zu verschärfen.

Der festgenommene Amerikaner hatte sich vor zwei Jahren in einer Internet-Mitteilung als christlicher Missionar bezeichnet, der an der Universität in Pjöngjang eine Versuchsfarm plane. Damit wolle er den Nordkoreanern helfen, sich selbst zu versorgen.

Ende April war KCNA zufolge bereits ein US-Dozent der gleichen Universität festgenommen worden. Nach Angaben der Hochschule wurde er am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt aufgegriffen, als er versuchte, das Land zu verlassen.

Evangelikale Christen hatten die Universität in Pjöngjang im Jahr 2010 eröffnet. Auf dem Lehrplan stehen auch Studienfächer wie etwa «Kapitalismus», die ehemals als tabu in dem kommunistisch regierten Land galten.

Bereits im Januar 2016 wurde ein US-Student aufgegriffen und zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt, weil er versucht haben soll, ein Propaganda-Plakat zu stehlen. Zwei Monate später wurde ein 62-jähriger Missionar koreanischer und amerikanischer Abstammung zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt.

Nordkorea sorgt derzeit mit seinen atomaren Ambitionen international für Verärgerung. Machthaber Kim Jong Un hatte jüngst sowohl Japan, Südkorea als auch den USA mit einem Angriff gedroht. US-Präsident Donald Trump erhöht seit Beginn seiner Präsidentschaft den Druck auf Nordkorea und hat auch ein militärisches Vorgehen gegen das Land nicht ausgeschlossen. (sda/reu)

An der Grenze zwischen China und Nordkorea

Nordkorea Nordkorea feuert erneut Geschoss in Richtung Japan ins Meer «Sonst machen wir es alleine» – Trumps drohende Worte in Richtung Nordkorea und China Nordkorea führt erneut Raketentest durch – doch er misslingt Beängstigende Szenarien: Wenn die USA Krieg gegen den Iran, China oder Nordkorea führen Nordkorea testet neuen Raketenantrieb – Kim spricht von «historischem Sieg» Zum Brüllen: Wenn die Kinder dem Professor live auf BBC die Show stehlen Nordkorea zündelt wieder – eine Regionalmacht fordert die Welt heraus Kim verrät, wem die neuesten Raketentests gegolten haben – wenn das nur gut kommt ... Nordkorea weist Botschafter Malaysias aus Wie die Kim-Dynastie mit Versicherungsbetrug und Drogenhandel zu Reichtum gelangt 100 Dollar für Kims Tod – wurde in einer schummrigen Bar der Komplott geschmiedet? Nordkorea zum Fall Kim Jong Nam: Ein Mann verfiel in «Schockstarre» und starb Nach mysteriösem Tod von Kims Halbbruder: Zweite Verdächtige festgenommen Bericht: Kim Jong Uns Halbbruder mit vergifteten Nadeln ermordet Mattis droht Nordkorea mit einer «überwältigenden» Antwort auf einen Atomangriff Nordkorea nimmt umstrittenen Atomreaktor wieder in Betrieb Kim Jong Un verfügt über genug Plutonium für zehn Atomwaffen Das Tablet aus Nordkorea spioniert – und das nicht mal heimlich Wo Nordkoreaner «gefüttert» werden: Absurde Reise an die Grenze von Kims Reich Nordkoreas Armee probt die Zerstörung von Südkoreas Hauptstadt Nordkoreas Regime verpatzt erneut einen Raketenstart Zündeln à la Nordkorea: «Atommacht zu werden, ist die Politik unseres Staates» Hat Nordkorea diesen Amerikaner entführt – damit er Kim Jong-un Nachhilfe in Englisch gibt? Bebenwellen belegen heftige Detonation nach dem Atomtest in Nordkorea Nordkorea bestätigt weiteren Atombomben-Test – die Explosion war stärker als Hiroshima Kim ist happy: Nordkorea nennt den Raketentest «grössten Erfolg» Warum niemand den irren Kim stoppen kann Kim lässt aus dem Wasser feuern: Nordkorea schiesst eine Rakete aus U-Boot ab Südkorea meldet Hinrichtung von Nordkoreas Vize-Premierminister Nordkorea hat alle sechs Wochen eine Atombombe mehr Ersatzmutter von Kim Jong Un aus Berner Tagen outet sich Kims neuer Albtraum: Drohnen schmuggeln Filme und Infos nach Nordkorea Parteitag in Pjöngjang: Die KP wählt einen neuen Chef .... äh, bestätigt den alten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo