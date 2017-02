Bild: Wong Maye-E, Shizuo Kambayashi/AP/KEYSTONE

Nach mysteriösem Tod von Kims Halbbruder: Zweite Verdächtige festgenommen

Nach dem rätselhaften Tod des ältesten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige festgenommen. Das berichteten die malaysischen Medien am Donnerstag.

Schon am Vortag war eine 28-Jährige im Zusammenhang mit dem Tod von Kim Jong Nam festgesetzt worden.

Der 45-jährige Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers war auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Spital starb er.

Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, dahinter zu stecken. Auch in den USA vermuten Insider, dass nordkoreanische Agenten hinter der Tat steckten. Der ältere Halbbruder von Kim Jong Un verbrachte viel Zeit im Ausland und äusserte sich öffentlich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat.

Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, er könnte seinen Halbbruder an der Spitze des weitgehend abgeschotteten Landes ablösen. (ehi/sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo