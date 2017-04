Bumm! – so feiert Nordkorea den Geburtstag seiner Armee

Nordkorea hat den 85. Jahrestag seiner Armee-Gründung mit einer Artillerie-Übung begangen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf einen Regierungs-Insider, das Manöver habe am Dienstag in der Ostküsten-Region Wonsan stattgefunden. Die nordkoreanischen Staatsmedien haben am Mittwoch Bilder und Videos der Übung verbreitet.

Auf einem Bild der staatlichen Nachrichtenagentur ist auch Machthaber Kim Jong Un zu sehen, der offenbar an der Übung teilgenommen hat. In den USA und Südkorea war spekuliert worden, dass Nordkorea zum 85. Jahrestag der Gründung der Volksarmee einen neuen Atom- oder Raketentest vornehmen könnte.

In einem Kommentar der staatlichen nordkoreanischen Zeitung «Rodong Sinmun» wurde die Schlagkraft der Armee mit ihren «verschiedenen Präzisions- und Miniatur-Kernwaffen» gelobt. Die Armee stehe bereit, «die Geschichte der amerikanischen Ränkespiele und atomaren Erpressung zu Ende zu bringen».

(whr/sda/reu/dpa)

So weiht Kim Jong Un seine Plattenbauten ein

