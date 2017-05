UNO fordert Nordkorea zum Stopp seiner Raketentests auf

Dank der Hater-App wissen wir: Diese 10 Dinge hassen die Schweizer mehr als alle anderen

Die App Hater bringt Leute zusammen, die die gleichen Dinge hassen. Eine exklusive Auswertung für watson zeigt, welche Abneigungen in der Schweiz besonders ausgeprägt sind. Achtung: Rang 1 könnte Tierfreunden das Herz brechen.

Hater ist das neue Tinder: Die App kommt aus den USA und hat in der Schweiz laut eigenen Angaben 10'000 User, 400'000 weltweit. Anders als auf anderen Dating-Plattformen finden sich Singles hier nicht primär über das Aussehen oder gemeinsame Interessen, sondern über gemeinsame Abneigungen. «Triff jemanden, der dasselbe Zeug hasst wie du», lautet der Slogan der App.

Die Nutzer geben per Wischbewegung an, was sie hassen und was sie mögen. Zur Auswahl steht eine schier endlose Anzahl an …