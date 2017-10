Bild: EPA/ROYAL MALAYSIA POLICE

Haben sie Kims Halbbruder mit Nervengas beseitigt? Angeklagte plädieren auf unschuldig

Vor einem Gericht in Malaysia hat am Montag der Prozess wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un begonnen. Die beiden des Mordes verdächtigten Frauen haben zum Prozessauftakt auf unschuldig plädiert.

Den beiden angeklagten Frauen aus Vietnam und Indonesien wird zur Last gelegt, Kim Jong Nam im Februar auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe.

Alles nur ein Scherz?

Die beiden 25 und 29 Jahre alten Frauen behaupten, von Fremden angeheuert worden zu sein und anfangs alles nur für einen Scherz gehalten zu haben. Von den mutmasslichen Hintermännern der Tat ist niemand in Haft.

Vermutet wird, dass die Führung in Pjöngjang hinter dem Anschlag steckt. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea schwer belastet.

Kim Jong Nam war der ältere Halbbruder des amtierenden Machthabers. Der 45-Jährige lebte seit Jahren ausserhalb Nordkoreas. Mehrfach äusserte er sich kritisch über sein Heimatland. Als Regimegegner galt er jedoch nicht. (sda/dpa/ap)

