Der unaufhaltsame Kim: Warum ihn Sanktionen wenig beeindrucken

Mit seinem neuen Raketentest zeigt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un der Welt, wie ihn die jüngsten Uno-Sanktionen beeindruckt haben: gar nicht.

Wieland Wagner, Seoul

Bild: EPA/YNA

Ein Artikel von

Und schon wieder spielen sich in Japan Szenen von Hysterie und Panik ab: In sonst verschlafenen Dörfern heulen Sirenen, per Lautsprecher werden Bewohner aufgefordert, Gebäude oder unterirdische Schutzräume aufzusuchen. Der Superschnellzug Shinkansen stoppt. Zeitungen verteilen Extrablätter.

Die Empörung ist gross in Japan, einer Nation, die grössten Wert legt auf Harmonie und einen minutiös regulierten Alltag. Doch Nordkoreas Diktator Kim Jong Un schert sich nicht um die Empfindlichkeiten seiner Nachbarn: Schon wieder liess er eine Rakete über die nördliche Insel Hokkaido hinweg in den Pazifik schiessen. Premier Shinzo Abe trat in Tokio vor die TV-Kameras und protestierte - und wieder klang er sehr hilflos.

Nordkorea: Dritter Raketentest in einem Monat 1m 0s Nordkorea: Dritter Raketentest in einem Monat Video: srf/SDA SRF

Denn mit dem jüngsten Raketentest zeigt Diktator Kim Jong Un, wie wenig ihn die jüngsten Sanktionen beeindrucken, die der Uno-Sicherheitsrat erst vor wenigen Tagen einstimmig beschlossen hat - und die auf Druck Chinas und Russland deutlich abgeschwächt worden waren.

Mit der neuen Provokation lässt Kim die Situation weiter eskalieren: Die neueste Rakete soll rund 3700 Kilometer geflogen sein - und damit noch deutlich weiter als jenes Modell, das er am 29. August über Hokkaido hinwegfeuern liess. Damit hat Kim nach Ansicht japanischer Experten bewiesen, dass er seine Drohung wahrmachen könnte, auch den pazifischen US-Luftwaffenstützpunkt Guam anzugreifen.

Tatsächlich sei Kim längst in der Lage, mit seinen Raketen auch Ziele auf dem amerikanischen Festland zu treffen, vermutet Jang Cheol Wun, Militärexperte der Kyungnam Universität in Seoul. «Kim hat die technologischen Ziele seines Nuklearprogramms grossenteils schon erreicht», sagt Jang gegenüber SPIEGEL ONLINE, «mit allen weiteren Tests sendet er vor allem politische Botschaften.»

Bild: EPA/SOUTH KOREA DEFENSE MINISTRY

Und auch die jüngste Botschaft des Führers der jüngsten Atommacht der Welt lautet: Nehmt mich endlich ernst!

Der Hauptadressat der nordkoreanischen Provokationen ist allerdings weit davon entfernt, Kim auf Augenhöhe zu begegnen. US-Präsident Donald Trump zeige kein Interesse, mit Nordkorea zu verhandeln, verlautet aus der südkoreanischen Regierung. Das amerikanische Misstrauen gegenüber Kim Jong Un sei einfach zu gross.

Diese Reaktion ist verständlich angesichts der schlechten Erfahrungen, die schon Trumps Vorgänger mit dem Regime in Pjöngjang gemacht haben. Doch wenn die USA nicht einen unkalkulierbaren Krieg gegen Nordkorea riskieren wollen, bleibt ihnen letztlich nichts anderes übrig, als direkte Gespräche mit Kim zu suchen. Denn die Nordkorea-Sanktionen, die ständig ein bisschen mehr verschärft werden, wirken nicht, solange China und Russland sie verwässern oder nicht ernsthaft umsetzen.

Jetzt auf

Bislang beharren die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea darauf, dass Nordkorea sein Nuklearprogramm einfriert. Vorher wollen sie nicht mit dem Regime reden. Darauf wird Kim sich aber kaum einlassen - denn auch sein Misstrauen ist gross. Er denkt nicht daran, die atomare Überlebensstrategie aufzugeben, für die er und seine Vorfahren den eigenen Untertanen jahrzehntelang so harte Opfer abverlangt haben.

Fazit: Für eine Lösung der Koreakrise gibt es nur einen Ausweg. Washington darf keine Zeit mehr verlieren, es muss sofort beginnen, mit Pjöngjang zu verhandeln. Wo geredet wird, wird zumindest nicht geschossen. Mit jeder neuen nordkoreanischen Rakete aber, die dann vielleicht doch mal von der berechneten Route abweicht, wächst die Gefahr eines Krieges, den niemand gewollt hat.

Kim Jong Un besteigt den höchsten Berg Nordkoreas

Nordkorea Trump sitzt in der Nordkorea-Falle So tönt es, wenn Kim angreift 😱 – Sirenengeheul versetzt Japaner in Angst und Schrecken Japan liess Nordkoreas Rakete fliegen – aber warum? Beängstigende Szenarien: Wenn die USA Krieg gegen den Iran, China oder Nordkorea führen Wie die Kim-Dynastie mit Versicherungsbetrug und Drogenhandel zu Reichtum gelangt Bericht: Kim Jong Uns Halbbruder mit vergifteten Nadeln ermordet Das Tablet aus Nordkorea spioniert – und das nicht mal heimlich Wo Nordkoreaner «gefüttert» werden: Absurde Reise an die Grenze von Kims Reich Zündeln à la Nordkorea: «Atommacht zu werden, ist die Politik unseres Staates» Hat Nordkorea diesen Amerikaner entführt – damit er Kim Jong-un Nachhilfe in Englisch gibt? Warum niemand den irren Kim stoppen kann Nordkorea hat alle sechs Wochen eine Atombombe mehr Ersatzmutter von Kim Jong Un aus Berner Tagen outet sich Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo