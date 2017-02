Bild: /AP/KEYSTONE

Nordkoreas Botschafter muss bei der Regierung Malaysias vortraben

Nach dem mutmasslichen Giftmord an einem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un gibt es diplomatische Verstimmungen zwischen dem isolierten Land und Malaysia. Die Regierung in Kuala Lumpur bestellte am Montag Nordkoreas Botschafter Kang Chol ein.

Full text of #Malaysia foreign ministry statement re recalling of ambassador and summoning Kim Chol to Putrajaya over #KimJongNam killing pic.twitter.com/WH3dnoaLtO — Elizabeth Law (@lizzlaw_) 20. Februar 2017

Das Aussenministerium erklärte, es sei dabei um Äusserungen des Diplomaten an einer Medienkonferenz gegangen, wonach Malaysia etwas zu verbergen habe. «Der Botschafter behauptete ebenfalls, Malaysia konspiriere und spiele auswärtigen Mächten in die Hände», heisst es in der Stellungnahme. Demnach wird auch der malaysische Botschafter in Pjöngjang zurück in seine Heimat beordert.

Obduktionsbericht am Mittwoch erwartet

Kims Halbbruder Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Spital gestorben. Er soll an einem schnell wirkenden Gift gestorben sein.

Kim Jong Nam hielt sich lange im Ausland auf und äusserte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge hat Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines Halbbruders erteilt. Die Regierung in Pjöngjang hat bereits angekündigt, das Ergebnis der Obduktion nicht anzuerkennen. Es könnte am Mittwoch vorliegen. (kad/sda/reu)

Die Protagonisten der Affäre um die Tötung von Kims Halbbruder

