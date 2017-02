Kam der Tod im LOL-Pulli? Mutmassliche Killerin von Kim Jong Uns Bruder verhaftet

In Malaysia ist im Zusammenhang mit dem Tod des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine Frau festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Mittwochmorgen am internationalen Flughafen der Hauptstadt Kuala Lumpur festgesetzt. Sie habe vietnamesische Ausweispapiere bei sich getragen und sei zum Zeitpunkt der Festnahme alleine unterwegs gewesen.

JUST IN: Malaysian police say they arrested female suspect at Kuala Lumpur airport in connection with death of Kim Jong Un's half brother — Reuters Top News (@Reuters) February 15, 2017

Der 45-Jährige Kim Jong Nam war am Montag auf dem Weg ins Spital gestorben. Südkoreas Geheimdienst geht davon aus, dass zwei nordkoreanische Agentinnen Kim Jong Nam vergiftet haben. Sie hätten Kim am Flughafen von Kuala Lumpur mit einer Giftnadel getötet und seien dann geflüchtet, meldete der Sender TV Chosun unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise am Dienstag.

Kam der Tod im «Lol»-Pullover?

Bereits kurz nach der Tat am Montagmorgen verkündeten südkoreanische Offizielle, dass sich die Ermittlungen auf zwei mutmassliche Agentinnen konzentrieren würden, worauf südkoreanischen und malayische Medien Bilder von Überwachungskameras veröffentlichten.

Auf den Bildern ist eine Frau in einem weissen Pullover mit der Aufschrift «LOL» zu sehen. «LOL» ist ein im Internet beliebtes Akronym. Es bedeutet «Laughing Out Loud».

Auch in den USA vermuten Insider, dass nordkoreanische Agenten hinter der Tat steckten. Der ältere Halbbruder von Kim Jong Un verbrachte viel Zeit im Ausland und äusserte sich öffentlich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, er könnte seinen Halbbruder an der Spitze des weitgehend abgeschotteten Landes ablösen.

(tog/sda/reu/dpa)

Kim Jong Un

Nordkorea Hat Nordkorea diesen Amerikaner entführt – damit er Kim Jong-un Nachhilfe in Englisch gibt? Bebenwellen belegen heftige Detonation nach dem Atomtest in Nordkorea Nordkorea bestätigt weiteren Atombomben-Test – die Explosion war stärker als Hiroshima Kim ist happy: Nordkorea nennt den Raketentest «grössten Erfolg» Warum niemand den irren Kim stoppen kann Kim lässt aus dem Wasser feuern: Nordkorea schiesst eine Rakete aus U-Boot ab Südkorea meldet Hinrichtung von Nordkoreas Vize-Premierminister Nordkorea hat alle sechs Wochen eine Atombombe mehr Ersatzmutter von Kim Jong Un aus Berner Tagen outet sich Kims neuer Albtraum: Drohnen schmuggeln Filme und Infos nach Nordkorea Parteitag in Pjöngjang: Die KP wählt einen neuen Chef .... äh, bestätigt den alten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo