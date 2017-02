70 Menschen bei Anschlag auf Schrein in Pakistan getötet

Bild: Shakil Adil/AP/KEYSTONE

Die Zahl der Todesopfer bei dem Anschlag auf einen Schrein im Süden Pakistans hat sich auf 70 erhöht. Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. In der Stadt Sehwan in der Provinz Sindh hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Sufi-Schrein in die Luft gesprengt. (sda/afp)

