Goodbye, 007! Roger Moore ist in der Schweiz gestorben

Die schönsten Bilder von Roger Moore

Die britische Schauspiel-Legende Roger Moore ist im Alter von 89 in Crans-Montana nach einem «kurzen, aber tapferen Kampf gegen den Krebs» gestorben, wie seine Kinder heute bestätigten. Moore lebte mit seiner vierten Ehefrau, der dänischen Millionärin Kristina Tholstrup, seit vielen Jahren in Crans-Montana. Erst vor einem Jahr war seine Stiefochter Christina an Krebs gestorben. Moores Bestattung wird im privaten Rahmen in Monaco stattfinden.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23. Mai 2017

Bekannt wurde Moore durch seine Rolle als James Bond. Begonnen hatte die Schauspielkarriere des Sohns eines Polizisten und einer Kassierin jedoch vor genau 80 Jahren im besetzten Nachkriegsdeutschland, wo Moore als Soldat der britischen Armee stationiert war. Damals begann er, Theater zu spielen. Sein Berufswunsch war jedoch ein ganz anderer gewesen: Zeichner, am liebsten für Trickfilme.

Nach seiner Rückkehr aus Deutschland studierte er Schauspiel und verdiente sich sein Geld zunächst als Model. 1954 entschied er sich gegen ein Engagement als Bühnenschauspieler bei der Royal Shakespeare Company, nahm ein Angebot von MGM an und ging nach Amerika.

Bild: AP United Artists and Danjaq, LL

Bis zu seiner ersten Rolle als James Bond in «Live and Let Die» (1973) spielte er in unzähligen Filmen und wurde als Star der Fernsehserien «Simon Templar», «Ivanhoe» und «The Persuaders» zum bestbezahlten TV-Star seiner Zeit.

Und dann kam Bond. Siebenmal – genau so oft wie Sean Connery – spielte Moore den Gentleman-Agenten mit dem Hang zu Frauenverschleiss und trockenem Wodka Martini. Seine Bond-Filme waren:

To Live and Let Die (1973)

Man With The Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

A View to a Kill (1985)



3 Bond-Songs für Roger Moore

Sheena Easton: «For Your Eyes Only» Video: YouTube/tom37t

Duran Duran: «A View to a Kill» Video: YouTube/Duran Duran

Die Reaktionen der Weltpresse Der Schauspieler Roger #Moore ist im Alter von 89 Jahren gestorben. pic.twitter.com/8wagyNI7Un — ZDF heute (@ZDFheute) 23. Mai 2017

BREAKING: James Bond actor Sir Roger Moore has died at 89 https://t.co/1XjprrueHP pic.twitter.com/3Y50OxbW4j — CNN (@CNN) 23. Mai 2017

Actor Roger Moore has died at age 89. The debonair man-about-town played James Bond in seven movies https://t.co/ta9QXpuwiV pic.twitter.com/UKBvS2cRCd — Los Angeles Times (@latimes) 23. Mai 2017

Wir werden Roger Moore heute dutzende Male mit Waffe abgebildet sehen. Er selber würde das bedauern. pic.twitter.com/HrH4PSTGhU — SZ Magazin (@szmagazin) 23. Mai 2017

Die Fans trauern Ich bin geschüttelt, nicht gerührt.

RIP, #RogerMoore #JamesBond — ሌላ ሰው (lēla sewi) (@Etceterator) 23. Mai 2017

Ich gebe ungern Interviews, weil ich Schwierigkeiten habe, mich an die Lügen zu erinnern, die ich erzählt habe.#RogerMoore R.I.P. pic.twitter.com/8Sr0Zkxmjm — Leon Wittgenstein (@LeWittgenstein) 23. Mai 2017

James wer? Wir hatten damals Roger Moore als Ritter Ivanhoe auf Videokassette und es war toll! #RIP — Heik Marple (@Symposiarchin) 23. Mai 2017

Wo ist der Martini wenn man ihn braucht? RIP Sir Roger Moore #Bond — Jörg F-Punkt™ (@badenhopper) 23. Mai 2017

