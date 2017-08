bild: shutterstock

Kinder werben mit Sextoys für Waffen-Sicherheit – in Amerika mahnt eine originelle Kampagne zur Vorsicht

«Wenn sie es finden, dann spielen sie damit.» Das ist die Botschaft der neuen Werbe-Kampagne von Evolve USA, die sich für mehr Sicherheit im Umgang mit Waffen einsetzt.

Die Bilder zeigen Objekte, mit denen man seine Kinder nicht gerne spielen sehen würde.

Kondome = Ballons bild evolve

Was im Haus herumliegt, wird zum Spielen verwendet. Nicht nur peinliche, sondern auch gefährliche Dinge. In etwa einem Drittel aller Haushalte in den USA befindet sich eine Waffe.

Edward Tamponhands bild: evolve

In Punkto Waffenbesitz mischt auch die Schweiz ganz vorne mit. Prozentual zur Bevölkerung gesehen, landen wir hinter den USA, Serbien und Jemen weltweit auf dem vierten Platz.

50 Shades of Crocodile Dundee bild: evolve

Evolve will die Waffen-Unfallrate in den USA deutlich verringern, eine eindrückliche Liste der dümmsten Zwischenfälle haben sie hier>> aufgelistet.

Dildo Beutlin bild: evolve

Dabei wollen sie nicht die Anzahl Waffen in den USA verringern, sondern nur den sicheren Umgang damit fördern. Hauptziel ist es, dass alle ihre Waffen entladen und wegschliessen.

(luc)

Und hier für die Waffen-Sicherheit am Computer: «Küsse statt Schüsse»

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

