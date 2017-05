Pippa Middleton hat Ja gesagt – mehr Traumhochzeit geht eigentlich gar nicht

Schon bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate war Pippa Middleton ein absoluter Hingucker. Damals hiess es, sie – und ihr Po – hätten der eigentlichen Braut die Schau gestohlen. Nun hat die 33-Jährige selbst Ja gesagt. Bevor wir zu den Fakten kommen, wollen wir uns gleich als erstes die Bilder der Traumhochzeit anschauen.

Also los, Vorhang auf!

Und so lief das Ganze ab: Abgeschirmt von Paparazzi hat am Samstag die Hochzeit von Pippa Middleton in der englischen Grafschaft Berkshire stattgefunden. Die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate gab ihrem Verlobten, dem Hedgefonds-Manager James Matthews, das Jawort.

Bei der Trauung in der St. Mark's Kirche im Örtchen Englefield waren zahlreiche prominente Gäste anwesend, darunter Kate und Prinz William mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte sowie Williams Bruder, Prinz Harry. Dessen Freundin, die US-Schauspielerin Meghan Markle, bekamen Fotografen zunächst nicht vor der Linse. Nach Medienberichten sollte sie am Vorabend mit dem Flieger in Grossbritannien gelandet sein.

Auch der Schweizer Tennisspieler Roger Federer und seine Frau Mirka waren zu der Trauung eingeladen und strahlten mit anderen Prominenten um die Wette.

Pippa Middleton war bei Kates Hochzeit vor sechs Jahren Trauzeugin gewesen und hatte mit ihrem figurbetonten Kleid viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Am Samstag revanchierte sich Kate und richtete das Designerkleid ihrer Schwester vor dem Betreten der Kirche. (viw/sda/dpa)

