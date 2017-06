19 Menschen sterben bei Waldbrand in Portugal

Inferno in Portugal: 19 Menschen sterben bei Waldbrand ++ Viele waren in Autos gefangen

Eine riesige Feuersbrunst wütet in Zentralportugal. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Mindestens 19 Leute sind beim Brand ums Leben gekommen. Die Zahl könnte noch steigen.

Flammen schiessen in den Himmel, dichter Rauch verdunkelt eine ganze Region: Bilder aus dem Katastrophengebiet zeigen ein gigantisches Inferno. Die meisten Opfer verbrannten in ihren Fahrzeugen, als ihnen das Feuer den Weg abschnitt. Laut einem Regierungssprecher seien 16 Personen auf diese Weise gestorben. Die drei restlichen Todesopfer seien nach ersten Erkenntnissen an Rauchvergiftungen gestorben. 20 Personen wurden verletzt, 10 befinden sich in kritischem Zustand.

Video: Autofahrer stecken im Rauch fest Pedrógão Grande, #Portugal, situación crítica: "aldeias completamente cercadas e em muito perigo" @drmarciobr pic.twitter.com/L5CR3SoHaG — InfoEmergencias (@InfoEmerg) June 17, 2017

«Das eine der grössten Tragödien, die wir je erlebt haben», sagte Antonio Costa, Premierminister von Portugal.

Rund 200 Feuerwehrleute und über 50 Löschfahrzeuge sind laut den Behörden mittlerweile im Einsatz. Von den rund 20 Verletzten waren sechs Feuerwehrmänner.

Das Katastrophengebiet in Zentral-Portugal

Das Inferno war am Samstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. (amü/sda/afp/dpa)

