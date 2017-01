Portugiesischer Ex-Präsident Mario Soares gestorben

WM-Testspiele

Alves rettet Portugal ohne angeschlagenen Ronaldo in der 93. Minute – Japan mit viel Mühe

Portugal gewinnt knapp eine Woche vor Beginn der WM-Endrunde gegen Mexiko mit 1:0. Beim Testspiel in den USA gelingt Bruno Alves der Siegtreffer erst in der 93. Minute per Kopf.

Trainer Paulo Bento gab nach der Partie keinen Hinweis, ob Ronaldo in Portugals erstem WM-Spiel gegen Deutschland am 16. Juni zum Einsatz kommen wird. «Das wissen wir nicht», so Bento. Die Portugiesen testen am Dienstag noch gegen Irland, bevor sie ihr WM-Quartier beziehen.

In einem weiteren Testspiel zweier …