Chaostage im Weissen Haus – hast du noch den Überblick? Bild: AP/AP

Seit dem 20. Januar steht Donald Trump an der Spitze der mächtigsten Nation der Welt. Obwohl der Milliardär seine Regierung als «gut geölte Maschine» bezeichnet, hat wohl noch nie ein US-Präsident so kurz nach der Inauguration so viel Chaos angerichtet. Hast du noch den Überblick über die Geschehnisse seit Trumps Einzug im Weissen Haus?

1. Eine einfache Frage zum Aufwärmen: Mit welchem Begriff hat Trumps Beraterin Kellyanne Conway für Aufsehen gesorgt? EPA/Abaca POOL «Alternative Truth» «Alternative Reality» «Alternative Facts» «Alternative Alternative» 2. Damit sind wir bei der denkwürdigen ersten Pressekonferenz von Sean Spicer. Was sagte der Pressesprecher über Trumps Inauguration? EPA/EPA «Es interessiert den Präsidenten nicht im geringsten, wie viele Leute bei seiner Inauguration anwesend waren.» «Das war das grösste Publikum, das je bei einer Inauguration anwesend war.» «Bei Präsident Obamas zweiter Inauguration war das Publikum nicht annähernd so gross wie bei der Inauguration von Präsident Trump.» «Der Präsident findet es ‹very sad›, dass die Medien ihm unterstellen, der Publikumsaufmarsch bei seiner Inauguration sei ihm wichtiger als das Wohlergehen des Landes.» 3. Sean Spicer wurde nach seinem bereits legendären Auftritt zum Gespött der Satiriker. Welche Komikerin landete mit ihrer Spicer-Parodie einen viralen Hit? AP/AP Richard Shotwell/Invision/AP/Invision Melissa McCarthy AP/AP Ellen DeGeneres EPA/EPA Sarah Silverman AP/Invision Samantha Bee 4. Kaum im Amt, trat Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurück. Was war der Anlass für diesen Schritt? AP/AP Flynns mit Trump nicht abgesprochene Warnung an den Iran wegen dessen Raketentest Flynns Tweets über Hillary Clintons angebliche Verwicklung in Geldwäsche und Sexverbrechen Flynns Telefongespräche mit dem russischen Botschafter während des Wahlkampfs Flynns Befürwortung von Foltermethoden wie Waterboarding 5. Trumps Hang zu Übertreibungen – selbstredend zu seinen Gunsten – zeigte sich auch, als er an einer Pressekonferenz behauptete, er habe im Wahlmännerkollegium mit 306 Stimmen den grössten Vorsprung seit Ronald Reagan erzielt. Welche Präsidenten seit Reagan holten in Wahrheit einen grösseren Vorsprung als Trump? EPA/EPA Barack Obama, Bill Clinton und George H. W. Bush Barack Obama und George W. Bush George H. W. Bush und George W. Bush Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush 6. Mit einem engen Verbündeten der USA führte Trump Ende Januar ein Telefongespräch, das er abrupt beendete. Er sagte danach, es sei das «schlechteste Telefonat von allen» gewesen. Wer war am Apparat? X90178 EPA/EPA Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel AP/POOL AFP Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu X80003 Die britische Premierministerin Theresa May AP/AAP Der australische Premierminister Malcolm Turnbull 7. Eines der umstrittensten Dekrete Trumps war der Einreisestopp für Staatsangehörige aus mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern. Welche Staaten waren davon betroffen? X90051 Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien Algerien, Bahrain, Irak, Iran, Jemen, Libyen, Syrien Iran, Jemen, Libanon, Libyen, Pakistan, Sudan, Syrien Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Oman, Sudan, Syrien 8. Die Justiz stoppte Trumps Einreiseverbot. Welche Person blockierte das Dekret? AP/AP X00866 Chuck Schumer AP/AP Antonin Scalia EPA/EPA Sally Yates AP/The Seattle Times Bob Ferguson 9. Beim Besuch des israelischen Premiers Netanjahu in Washington kam der Nahostkonflikt zur Sprache. Welche Lösung des Konflikts bevorzugt Trump? X00157 Die Ein-Staaten-Lösung Die Zwei-Staaten-Lösung Keine davon 10. Am 28. Januar ordnete Trump die Zusammensetzung des Nationalen Sicherheitsrates neu. Wen ernannte er zum ständigen Mitglied dieses einflussreichen Gremiums? EPA/EPA EPA Sean Spicer EPA/EPA Kellyanne Conway AP/AP Stephen Bannon X00224 Andrew Puzder

