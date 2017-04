Islamisten bekennen sich zu Anschlag auf U-Bahn in St.Petersburg

St. Petersburg-Attentäter ist identifiziert – Zahl der Toten steigt auf 14

Nach dem Anschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf 14 gestiegen. Wie die russische Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa am Dienstag mitteilte, starben elf Menschen direkt am Anschlagsort. Drei weitere Menschen seien in Rettungswagen oder in Spitälern ihren schweren Verletzungen erlegen.Ein Sprengsatz war in einer fahrenden U-Bahn nahe der Station Sennaja Ploschad unter dem Zentrum der Fünf-Millionen-Stadt explodiert.

Die Explosion wurde …