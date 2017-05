Bringt Merkels Charme Putin zum Schmelzen?

Wenn ein Mensch diesen Kobra-Anzug tragen kann, dann King Roger 🐍

«Vorne Business, hinten eher Party». So beschreibt Roger Federer bei GQ das Outfit, das er auf der Met-Gala in New York trug. Zur Party lud seine Freundin Anna Wintour, die Chefredaktorin der Mode-Bibel «Vogue». Er habe so etwas noch nie zuvor getragen, gab Roger Federer zu. Während wir alle im Gucci-Smoking mit gestickter Kristall-Kobra auf dem Rücken lächerlich aussehen würden, steht dem Tennis-King selbst dieses Kleidungsstück. Oder etwa nicht?! (ram)