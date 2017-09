twitter

Über 20 Teenager sterben bei Grossbrand in Religionsschule

Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Donnerstagmorgen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Notfallbehörden.

Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte Star Online, bei den Opfern handele es sich um 23 Schüler und und zwei Lehrer.

Das Feuer überraschte die Teenager am frühen Morgen. «Wir hörten Schreie aus den Schlafsälen», berichteten Anwohner.

Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Warum der Brand ausgebrochen ist, bleibt noch völlig unklar.

(sda/dpa/afp)

