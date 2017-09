«In Pjöngjang besitzen die meisten ein Handy und fahren E-Bike»

Kaum ein anderer Schweizer war länger als er in dem von der Aussenwelt abgeschotteten Nordkorea: Thomas Fisler, Leiter des Deza-Büros in Pjöngjang. Ein Gespräch über Karaoke und Kriegsgelüste in Kims Reich.

Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea spitzt sich seit Monaten zu. Sie leben seit vier Jahren als Leiter des Deza-Büros in Pjöngjang, sind auch jetzt vor Ort. Fürchten sich die Menschen in Nordkorea vor einer Eskalation?Thomas Fisler: Nein. Die Nordkoreaner sind überzeugt, dass sie einen Krieg gegen die USA gewinnen würden – und setzen sich dafür auch ein. Viele vergleichen die Situation mit derjenigen im Irak und Libyen: Amerika hat die Diktatoren gestürzt, besser wurde …