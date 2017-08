Bild: EPA/DPA

Jeder Schweizer kaufte 2016 im Schnitt für 900 Franken online ein

Die Schweizer Konsumenten haben letztes Jahr für fast acht Milliarden Franken online Waren gekauft. Am meisten wurde dabei Heimelektronik bestellt. Besonders stark gestiegen sind die Einkäufe aus dem Ausland.

Zalando, Digitec und Aliexpress: Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer mehr Waren online ein. Im Schnitt gab jeder Einwohner in der Schweiz 2016 etwas mehr als 900 Franken für Online-Warenbestellungen aus. Gesamthaft macht das 7,8 Milliarden Schweizer Franken, acht Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dies zeigt die neue Gesamtmarkterhebung des Verbandes für Schweizerischen Versandhandel (VSV) und des Marktforschungsinstitut GfK.

Grafik: VSV/GFK

Die Einkäufe im Ausland nahmen dabei überproportional um 18 Prozent zu. Seit 2012 haben sich Online-Einkäufe im Ausland sogar verdoppelt. Diese Entwicklung soll sich laut den Autoren der Erhebung in Zukunft fortsetzen. Trotzdem wird der Grossteil des Geldes immer noch in der Schweiz ausgegeben.

Besonders klein mutet der Anteil Online-Einkäufe an, der über Auktionsplattformen und Marktplätze wie Aliexpress oder Ricardo getätigt wird: Nur jeder zehnte Franken wird hier ausgegeben (insgesamt 750 Millionen).

Im Vergleich zum klassischen Handel machen sich die Online-Einkäufe besonders im Non-Food-Bereich bemerkbar. Hier ist der Anteil der online getätigten Einkäufe auf über 15 Prozent gestiegen. Laut VSV und GfK soll 2019 die 20-Prozent-Marke überschritten werden. Bei den Nahrungsmitteln beläuft sich der Online-Verkauf auf etwas weniger als zwei Prozent.

grafik: VSV/GfK

Besonders beliebt sind Online-Angebote in den Sparten Heimelektronik und Fashion. 1,8 Milliarden Franken haben die Schweizer Konsumenten 2016 für Multimedia-, HiFi- und Elektronikgeräte online ausgegeben. 1,5 Milliarden für Kleider und Schuhe.

grafik: VSV/GfK

Die Online-Versandhändler der Schweiz haben 2016 370 Millionen Franken für Werbung ausgegeben. Am meisten wird das Online-Angebot dabei mit Newslettern oder per Mail beworben. Auch Online-Werbung ist beliebt, ansonsten setzten die Schweizer Online-Versandhändler auf unterschiedliche Werbeformen wie Anzeigen in Printmedien, Fernsehwerbung oder Displaywerbung. Nur in der Erotikbranche beschränken sich die Werbeanstrengungen auf Online- und Fernsehwerbung.

grafik: VSV/GfK

Nirgendwo in Europa bezahlen die Konsumenten lieber per Rechnung als in der Schweiz. 80 Prozent aller Bestellungen wurden auf diese traditionelle Weise beglichen. Nur rund 15 Prozent der Kunden bezahlten 2016 per Kreditkarte oder über Paypal. (leo)

So sehen die Produkte von Aliexpress aus:

Das könnte dich auch interessieren: Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Sommaruga zur Ehe für alle: «Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?» Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty US-Aussenminister distanziert sich von Trump CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast Expedia-Chef übernimmt das Steuer bei Uber «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Was beim iPhone X wirklich neu ist Das gab's noch nie: Florida richtet Todeskandidaten mit nicht erprobtem Medikament hin Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo