Bild: AP/RGJ

In der Schweiz lebender Amerikaner rennt bei «Burning Man»-Festival ins Feuer und stirbt

Beim Kunst- und Partyfestival «Burning Man» in Nevada ist ein Teilnehmer bei einer Zeremonie in die Flammen eines Grossfeuers gerannt. Der 41-Jährige starb im Spital. Laut Behörden handelte es sich um einen Amerikaner, der mit seiner Frau in der Schweiz lebte.

Bei der jährlichen Zeremonie in der Wüste wird jeweils eine Riesenfigur aus Holz angezündet. Dabei durchbrach der Mann mehrere Sicherheitsabschrankungen und rannte ins Feuer. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls waren rund 50'000 Besucher am Festival präsent, wie der zuständige Sheriff von Pershing County schätzte.

Feuerwehrleute des Festivals zogen den Mann aus den Flammen. Er wurde per Helikopter in eine Spezialklinik in Kalifornien überführt. Dort starb er am Sonntagmorgen an seinen Verletzungen.

Nach Angaben des Sheriffs ist unklar, ob der Mann absichtlich oder unter Drogeneinfluss in die Flammen rannte. Die Behörden erklärten, der Mann habe nicht unter Alkoholeinfluss gestanden. Die Resultate eines toxikologischen Untersuchs standen zunächst aus.

Die Organisatoren des neuntägigen Festivals sagten zunächst weitere Zeremonien ab. Die Schlussveranstaltung mit einem weiteren Grossfeuer sollte jedoch wie geplant stattfinden. Jährlich nehmen mehr als 70'000 Besucher am Kunst-, Party- und Musikfestival in der «Black Rock»- Wüste rund 160 Kilometer nördlich von Reno teil. (viw/sda/ap)

Burning Man – das schrägste Kunstfestival der Welt

Das könnte dich auch interessieren: Köppels «Weltwoche» bezeichnet watson-Star Knackeboul als «Hassprediger» Lustiger Plakat-Fail im Aargau – der Grund dafür ist aber noch witziger Diese 19 bitterbösen Comics nehmen ein unerwartetes Ende 18 Vorher-nachher-Bilder, die beweisen, dass (krasse) Veränderungen grossartig sein können

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo