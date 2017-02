Tinder für Orang-Utans +++ Update zur abgebrannten Moschee in Texas 

Serie Schweiz – EU

Kapitel 2: Der Siegeszug Blochers und der Eklat um den Älplermusiker

Soll die Schweiz dem EWR beitreten? 1992 kämpft der aufstrebende Politiker und Millionär Christoph Blocher gegen einen Bundesrat ohne Gespür. Und beginnt seinen Siegeszug.

Der TV zeigt in Nahaufnahme einen Hünen mit Älplerbart und hochrotem Kopf. «Herr Bundesrat, sind ihr mit Blindheit gschlage?», schreit er den konsternierten Adolf Ogi an, «dass mir müend is Usland us, wo all im Dräck schtönd bis is Grind ufe, Schulde übere Grind ufe! Wenn er gäre Chrieg wend, denn mached mit! E Schwizer wird nid Asylant, er verblüetet im äigene Land!»

Mario Padruzzi* (26) sitzt in seinem FCZ-Fanshirt vor dem TV, reibt die Hände an seiner Cola und krümmt sich vor Lachen. «Wo …