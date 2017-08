bild: armasuisse/az

Österreich will Luftwaffe aufpolieren und holt Schweizer Berater – es endet im Debakel

Der ehemalige Rüstungschef der Schweiz Jakob Baumann kontert Vorwürfe des Verteidigungsministeriums in Wien.

Lorenz Honegger / Nordwestschweiz

Auf ehemalige Schweizer Chefbeamte warten beim Wechsel in die Privatwirtschaft lukrative Geschäfte. Doch so gross die finanziellen Verlockungen sind, so gross ist das Potenzial für Interessenkonflikte.

Diese Erfahrung muss in diesen Tagen Jakob Baumann machen, bis 2011 Rüstungschef der Eidgenossenschaft. Der 59-Jährige befindet sich im Clinch mit Österreichs Verteidigungsministerium. Dieses wirft ihm und seiner Firma vor, bei der Annahme eines Beratungsauftrags seine beruflichen Verbindungen zum schwedischen Kampfjethersteller Saab verschwiegen zu haben: Die Regierung in Wien will erst durch einen Bericht des Magazins «Profil» davon erfahren haben. «Jakob Baumann wäre nicht beigezogen worden, wenn seine Funktion bekannt gewesen wäre oder er diese bekannt gegeben hätte», heisst es in einer Mitteilung.

Jetzt auf

Die Behörde hat die Zahlung des erst teilweise überwiesenen Honorars in der Höhe von 99 000 Euro gestoppt und eine Untersuchung eingeleitet.

«Nichts wissentlich verborgen»

In einem Telefongespräch mit der «Nordwestschweiz» nimmt der Ex-Rüstungschef nun erstmals öffentlich Stellung. Er weist die Vorwürfe von sich: «Ich bin der Meinung, dass ich mich korrekt verhalten habe. Meine geschäftlichen Verbindungen kann jedermann im Internet einsehen. Ich habe nichts wissentlich verborgen.» Auf die Überweisung des noch ausstehenden Betrags beharrt er. «Wir haben unsere Leistungen erbracht und möchten diese gerne bezahlt haben.»

Unbestritten ist: Jakob Baumann und ein zweiter Schweizer Militärexperte waren als externe Berater eng in die Erstellung eines Berichts zur Zukunft der krisengeplagten Luftwaffe Österreichs involviert (siehe Ausriss unten). Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil kündigte im Juli auf der Grundlage des Papiers die vorzeitige Ausserbetriebnahme der 15 Eurofighter-Kampfjets per 2020 an; mit dem Ziel, danach auf ein günstigeres, zuverlässigeres Jetmodell umzusteigen.

bild: zvg

Tatsache ist auch: Der schwedische Saab-Konzern hat grosses Interesse daran, Österreich seine Gripen-Kampfjets als Ersatz für den Eurofighter zu verkaufen. Im Fall eines Zuschlags würde Militärberater Baumann profitieren: Er sitzt im Verwaltungsrat eines Drohnenherstellers, der zu knapp 50 Prozent Saab gehört.

In Österreich ist der Ärger über Baumanns Verbindung nach Schweden besonders gross, weil schon die Beschaffung der Eurofighter Anfang Nullerjahre von Mausche-leien geprägt war. Der Rechtsstreit mit dem Herstellerkonsortium dauert bis heute an.

«Wie in einem kleinen Dorf»

Schweizer Sicherheitspolitiker beurteilen den Fall Baumann neutral bis kritisch. Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagt: «Auch wenn es für die Betroffenen verlockend ist: Ich halte solche Beratungsmandate für andere Länder für sehr gefährlich.» Wer früher eine tragende Funktion der Schweizer Verteidigungspolitik ausgeführt habe, sollte auf solche Aufträge verzichten.

Ihr Aargauer Kommissionskollege Beat Flach (Grünliberale) findet, man könne niemandem ein Berufsverbot erteilen. «Aber es wäre wünschenswert, dass die Bundesverwaltung ungefähr weiss, was ihre Topkader machen, wenn sie in die Privatwirtschaft wechseln.»Der Schaffhauser SVP-Nationalrat und Pilot Thomas Hurter hält Baumanns Beratungstätigkeit für unproblematisch. Vorausgesetzt, dass sich dieser korrekt verhalten habe: «Im Rüstungsbereich ist es wie in einem kleinen Dorf: Es gibt nur wenige Know-how-Träger, die sich mit Projekten von dieser Tragweite auskennen.» (aargauerzeitung.ch)

Das könnte dich auch interessieren: «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch Sommaruga zur Ehe für alle: «Da fragt man sich schon: Worauf warten wir eigentlich noch?» Das gab's noch nie: Florida richtet Todeskandidaten mit nicht erprobtem Medikament hin «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto US-Aussenminister distanziert sich von Trump Expedia-Chef übernimmt das Steuer bei Uber Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Alle Artikel anzeigen

Die Rentenreform von Redaktions-Hund Elli einfach erklärt Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo