Grottengeflüster: Wie war das wirklich mit Hefners Playboy Mansion und den Hasen?

Rotierende Betten statt Hausfrauen: Hugh Hefner ist tot, er war ein Visionär der Sonderklasse.

Es sind zwei schlimme Dinge, die uns von Hugh Hefners Playboy Mansion, seinem Lustschloss in L.A., in Erinnerung bleiben werden: Daniela Katzenberger und die Legionärskrankheit. Die Katze begann 2009 ihren ruhmreichen Ritt quer durchs Trash-TV damit, dass sie vergeblich versuchte, in den Häschen-Palast reinzukommen. Sie war halt blond und wollte berühmt werden und fand Hugh Hefner geiler als Mallorca.

Die Legionärskrankheit verbreitete sich 2011 im Wasser der berühmten Badegrotte, gut hundert …