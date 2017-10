International

Spanien

Streit um Unabhängigkeit Kataloniens eskaliert



Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich nicht an die Forderung der spanischen Zentralregierung gehalten, bis 10.00 Uhr klar zu sagen, ob die Region für unabhängig erklärt wurde.

Madrid will jetzt am Samstag den umstrittenen Artikel 155 aktivieren. Er erlaubt es, «die notwendigen Mittel zu ergreifen», um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen.

In einem Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy erneuerte er am Donnerstag stattdessen sein Dialogangebot, droht aber im Falle härterer Massnahmen mit der Unabhängigkeit. Die spanische Regierung kündigte für 10.30 Uhr eine Erklärung an. (sda/dpa/reu/afp)

Er will Unabhängigkeit – Wer ist der Präsident Kataloniens? 39s Er will Unabhängigkeit – Wer ist der Präsident Kataloniens? Video: srf

