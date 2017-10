Madrid spricht sich für neue Regionalwahl aus +++ Caixabank verlässt Katalonien

Caixabank verlässt Katalonien

Die spanische Großbank Caixabank kehrt Katalonien den Rücken. Der Sitz des Instituts soll nach Valencia verlegt werden. Das beschloss die Bank am Abend. Im Gespräch war auch eine Verlegung in Mallorcas Hauptstadt Palma.Mit 32.400 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 357 Milliarden Euro ist die Caixabank das größte Unternehmen, das angesichts der Turbulenzen aus Katalonien abwandert. Zuvor hatte bereits die spanische Banco Sabadell einen Umzug angekündigt. Sie will ihren Hauptsitz in die Küstenstadt Alicante verlegen.