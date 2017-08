Gesuchter Imam bei Explosion in Haus in Alcanar getötet

Der mutmassliche Kopf der Terrorzelle von Barcelona ist tot: Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, starb Imam Abdelbaki Es Satty bereits vergangene Woche bei der Explosion in einem Haus in Alcanar südlich von Barcelona. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Terrorzelle dort Bomben für Anschläge zusammenbasteln wollte.

Der Imam soll die Attentäter von Barcelona und Cambrils islamistisch radikalisiert haben. Nach ihm wurde seit seinem Verschwinden am Dienstag vergangener Woche gesucht, doch hatten die katalanischen Ermittler bereits vermutet, dass er bei der Explosion in Alcanar am Mittwochabend ums Leben gekommen sein könnte.

#BREAKING Imam at heart of Spain terror cell confirmed dead, according to police — AFP news agency (@AFP) August 21, 2017

In dem Haus hatten die Ermittler auch Spuren von Sprengstoff und mehr als 120 Gasflaschen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion versehentlich ausgelöst wurde und die Mitglieder der Terrorzelle danach auf Fahrzeuge zurückgriffen, um ihre Anschläge zu verüben.

Bei den Attacken auf der Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona und in dem Badeort Cambrils südlich der katalanischen Hauptstadt waren vergangene Woche insgesamt 15 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. (sda/afp)

Barcelona trauert um Terror-Opfer

Terror in Spanien Trump sorgt mit diesem (falschen) Tweet an Spanien für Empörung Terror in spanischen Ferienorten – 7 Dinge, die wir wissen Augenzeuge im Gespräch mit watson: «Ich war nur 200 Meter vom Terroranschlag entfernt» Terror in Spanien: Alles begann in Alcanar Barcelona-Attentäter in Zürich ++ 120 Gasflaschen sichergestellt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo