Showdown in Spanien: Steht Katalonien vor der Unabhängikeitserklärung? 

Neuste Posse um Rechtsextremen-Schiff: C-Star mittellos in Barcelona gestrandet

Kein Geld und gesundheitlich angegriffen: So wurde die Crew der «C-Star» im Hafen von Barcelona aufgelesen. Die Aktivisten der «Identitären Bewegung», die das Schiff gechartert hatten, waren bereits von Bord gegangen.

Die Rechtsextremen waren nicht mehr an Bord – dafür eine mittellose Crew aus Sri Lanka: Die katalanischen Behörden haben dem von Mitgliedern der «Identitären Bewegung» gecharterten Schiff «C-Star» erlaubt, in Barcelona anzulegen. Das berichtet die «Tageszeitung» («taz»). Demnach meldete das Rote Kreuz, dass sich die Crew des Schiffes in einem schlimmen gesundheitlichen Zustand befinde.

Laut dem Roten Kreuz wurde die Crew nicht bezahlt und hatte kein Geld, um Treibstoff, Essen oder Wasser zu …