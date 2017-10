International

Spanien

Artikel 155: Was steht in dem Artikel, was sind die Folgen?



Wie weiter in Spanien? 5 Dinge, die du wissen solltest Bild: AP/AP

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat angekündigt, Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren – um Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen zu stoppen. Was steht in dem Artikel, was sind die Folgen?

Im spanischen Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens fällt immer wieder der Begriff «Artikel 155». Am Samstag will der spanische Regierungschef Mariano Rajoy diesen Artikel der Verfassung nun aktivieren. Wegen der Schärfe der Regelung wird das Gesetz von spanischen Medien auch als «Atombombe» bezeichnet. Aber was bedeutet der Artikel überhaupt?

Was steht in Artikel 155?

Er besagt, dass die Regionalregierungen des Landes verpflichtet sind, die Verfassung und das allgemeine Interesse Spaniens zu achten. Befolgt eine der 17 sogenannten autonomen Gemeinschaften dies nicht, dann ist die Zentralregierung zu «erforderlichen Massnahmen» berechtigt, um laut Verfassungstext «die autonome Gemeinschaft zur zwingenden Erfüllung dieser Verpflichtungen anzuhalten».

Bild: AP/AP

Was berechtigt Rajoy, den Artikel zu aktivieren?

In Artikel 2 der spanischen Verfassung heisst es unmissverständlich, die Verfassung stütze sich «auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation, gemeinsames und unteilbares Vaterland aller Spanier». Eine Loslösung Kataloniens vom Rest Spaniens stellt demnach einen Verstoss gegen die Verfassung dar. Und weil der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sich weiter weigert, offiziell auf die Unabhängigkeit zu verzichten, kann Rajoy mit der Aktivierung von Artikel 155 reagieren.

Welche Macht würde die Zentralregierung über Katalonien bekommen?

Laut dem zweiten Absatz des Artikels 155 wäre die Regierung in Madrid gegenüber allen Einrichtungen der katalanischen Verwaltung weisungsbefugt. Allerdings haben die katalanische Regierung und die ihr untergeordneten Behörden bislang vielfach Anweisungen aus Madrid ignoriert – so auch beim Unabhängigkeitsreferendum selbst. Die Verfassung gibt ausserdem keinen zeitlichen Rahmen vor, in dem der Artikel 155 umgesetzt werden muss.

Bild: EPA/EFE

Bild: EPA/EFE

Was könnte Madrid konkret unternehmen?

Das ist nicht klar definiert. Es bleibt bei der vagen Formulierung der «erforderlichen Massnahmen». Spanische Medien spekulieren deshalb schon länger, wie genau die Zentralregierung gegen Katalonien vorgehen könnte, um die Zwangsverwaltung der Region durchzusetzen. Madrid könnte Puigdemont absetzen, die katalanische Regierung auflösen oder eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen. Unter Verfassungsexperten wird militärische Gewalt ausgeschlossen. Allerdings droht dem katalanischen Regierungschef Puigdemont eine Anklage wegen Rebellion.

Wer beschliesst die Massnahmen gegen die Regionalregierung?

Dafür ist der Senat zuständig. Rajoy wird diese Kammer am Samstag bitten, Massnahmen gegen Katalonien zur Rückkehr zur verfassungsmässigen Ordnung zu billigen. In dieser Kammer sind ähnlich dem deutschen Bundesrat die 17 verschiedenen Regionen Spaniens vertreten, die ihrerseits aus einer oder mehreren Provinzen bestehen. Rajoys Antrag kann nur mit absoluter Mehrheit des Senats beschlossen werden. Geht es nach Parteizugehörigkeit, dürfte das kein Problem sein, denn im Senat gehören 147 der 264 Senatoren Rajoys Konservativen an. (aev/dpa/Reuters)

Er will die Unabhängigkeit – Wer ist der Präsident Kataloniens? 39s Er will Unabhängigkeit – Wer ist der Präsident Kataloniens? Video: srf

