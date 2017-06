Bild: JIM HOLLANDER/EPA/KEYSTONE

Zuerst hatte er noch triumphiert: Stierkampf-Drama endet für Torrero tödlich

Tödlicher Fehler: Der spanische Torero Ivan Fandiño ist bei einem Unglück in einer Stierkampfarena in Südfrankreich ums Leben gekommen. Der 36-Jährige erlag am Samstagabend im Spital von Aire-sur-l'Adour in Südwestfrankreich seinen schweren Verletzungen.

Spanish matador Ivan Fandino killed by bull in France after tripping on cape pic.twitter.com/AjN2M93q0i — Charles Onians (@charlesonians) June 17, 2017

Fandiño hatte sich während eines Stierkampfes in seinem Cape verfangen und war ins Straucheln geraten. Daraufhin bohrte sich ein Horn des Stieres von hinten durch die Lunge des Toreros.

Kurz zuvor hatte Fandiño in der Arena noch triumphiert, als er einen anderen Stier besiegt und ihm ein Ohr abgeschnitten hatte. (sda/afp)

