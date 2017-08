Nach Terroranschlag in Barcelona: Opferzahl steigt auf 16

Zehn Tage nach dem Anschlag in Barcelona ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem Spital in Barcelona, wie die katalanische Zivilschutzbehörde mitteilte.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen in Barcelona und dem Badeort Cambrils auf 16. Bei den Anschlägen waren auch mehr als 120 Menschen verletzt worden.

Nach dem Tod der Deutschen werden nach Angaben der zuständigen Behörden noch weitere 24 Verletzte in Spitälern behandelt. Fünf von ihnen seien noch in kritischem Zustand.

Am 17. August war ein 22-jähriger gebürtiger Marokkaner mit einem Lieferwagen in die Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas gerast. In Cambrils lenkten Angreifer ein Auto in eine Gruppe von Passanten.

Zu beiden Taten bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ermittlungen zufolge planten die Attentäter ursprünglich wesentlich grössere Anschläge mit Bomben auf Wahrzeichen in Barcelona. Nach einer Explosion in ihrer mutmasslichen Bombenwerkstatt änderten sie jedoch ihren Plan. (sda/afp/dpa)

Fahrzeuge: Die neuen Waffen des Terrorismus? Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Facebook weltweit für viele Nutzer über Stunden nicht erreichbar Inter schlägt Roma dank Icardi-Doppelpack Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo