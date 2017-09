Burnout ausser Kontrolle: Drag-Racer spritzt brennendes Benzin in die Menge – 12 Verletze

Bei einem Drag-Racing-Event im australischen Alice Springs haben sich am Sonntag schreckliche Szenen ereignet.

Als ein Fahrer bei dem Wettkampf einen so genannten Burnout vorführte, krachte er mit seinem Wagen in die Abschrankung. Darauf spritze brennendes Benzin in die Zuschauerränge.

Bei dem Vorfall wurden laut ABC News 12 Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach dem Unglück wurde das Rennen sofort abgebrochen. Zwei Zuschauer wurden mit dem Flugzeug ins Spital nach Adelaide ausgeflogen.

(amü)

Brennender Schneemann Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: 18 Vorher-nachher-Bilder, die beweisen, dass (krasse) Veränderungen grossartig sein können Lustiger Plakat-Fail im Aargau – der Grund dafür ist aber noch witziger Köppels «Weltwoche» bezeichnet watson-Star Knackeboul als «Hassprediger» Diese 19 bitterbösen Comics nehmen ein unerwartetes Ende

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo