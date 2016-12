Türkei fliegt Luftangriffe gegen syrische Islamisten

Bild: UMIT BEKTAS/REUTERS

Kurz nach Beginn der Waffenruhe in Syrien hat die Türkei dort Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geflogen. Unter anderem seien Ziele in der nordsyrischen Region Al-Bab bombardiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Dschihadistengruppen wie der IS sind von der Waffenruhe ausgenommen, die seit Mitternacht für ganz Syrien gilt. Anadolu meldete, 26 IS-Kämpfer seien bei den Luftangriffen getötet worden.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Die Türkei unterstützt in Syrien sunnitische Rebellen, Russland dagegen den Präsidenten Baschar al-Assad.

Eine stabile Waffenruhe könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der Regierung al-Assads vermitteln wollen.

(sda/dpa)

Syrien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.