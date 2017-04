Schwere Explosionen am internationalen Flughafen in Damaskus

Am internationalen Flughafen der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es Aktivisten zufolge mehrere schwere Explosionen gegeben. Sie waren am Rande des Flughafens am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu hören, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Zeugen berichteten.

Der Fernsehsender Al-Manar der pro-iranischen Hisbollah-Miliz machte Israel für den Angriff verantwortlich. Die Raketen seien von den von Israel besetzten Golanhöhen abgeschossen worden. Diese «Aggression» sei ein Versuch, die Moral der Terrororganisationen zu erhöhen. Es seien Treibstofftanks und Lagerhäuser getroffen worden, Todesopfer gebe es nicht. Eine Sprecherin des israelischen Militärs sagte: «Wir können solche Berichte nicht kommentieren.»

Aus syrischen Rebellenkreisen verlautete, es sei ein Munitionslager getroffen worden. Unklar sei, ob die mindestens fünf Angriffe mit Raketen oder Flugzeugen ausgeführt worden seien. Die Detonation sei in weiten Teilen der Stadt zu hören gewesen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, durch die Explosion seien mehrere Brände entfacht worden. Die Angaben der in Grossbritannien ansässigen oppositionsnahen Beobachtungsstelle sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Bereits mehrfach Angriffe

Der Flughafen von Damaskus liegt rund 25 Kilometer südöstlich der syrischen Hauptstadt. Vom abgeschlossenen Militärbereich des Flughafens aus versorgt der Iran Milizen, die im syrischen Bürgerkrieg die Armee unterstützen.

Seit Beginn des Krieges in Syrien vor rund sechs Jahren hat die israelische Luftwaffe bereits mehrfach Ziele im Nachbarland angegriffen. Israel will mit den Angriffen Waffenlieferungen der Hisbollah unterbinden.

Die Miliz befand sich zuletzt 2006 mit Israel im Krieg und kämpft derzeit an der Seite von Syriens Präsident Baschar al-Assad. Seit dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967 befinden sich Israel und Syrien offiziell im Kriegszustand. (nfr/sda/afp/dpa/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo