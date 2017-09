Mindestens 23 Tote bei Luftangriff auf IS-Gefängnis in Syrien

Bei einem Luftangriff der US-geführten Militärkoalition auf ein Gefängnis der Terrormiliz IS in Syrien sind Menschenrechtlern zufolge mindestens 23 Menschen getötet worden. Der Angriff sei am Samstag in der ostsyrischen Stadt Al-Bu Kamal an der Grenze zum Irak ausgeführt worden.

Die meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Unter den Toten seien 18 Gefangene - darunter zehn Iraker - und fünf IS-Kämpfer. Das US-geführte Bündnis gab dazu keine Stellungnahme ab. In den vergangenen Monaten wurde den USA immer wieder vorgeworfen, bei Luftangriffen in Syrien oder im Irak Zivilisten zu töten. (sda/dpa)

